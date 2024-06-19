Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:48
Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! "Nerede kalmıştık?"
Hızla verdiği kilolar sonrası yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın yeni görüntüsü ile adeta meydan okudu. İnceldikçe incelen Demet Akalın saçlarını da sarı yapmıştı. Görüntüsü ile yıllar öncesine dönen Demet Akalın'ın sahne tarzı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştığı karelere beğeni yağan Demet Akalın'ın spor büstiyeri ve karın kasları dikkat çekti...