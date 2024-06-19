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Haberler Galeri Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! "Nerede kalmıştık?"
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:48

Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! "Nerede kalmıştık?"

Hızla verdiği kilolar sonrası yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın yeni görüntüsü ile adeta meydan okudu. İnceldikçe incelen Demet Akalın saçlarını da sarı yapmıştı. Görüntüsü ile yıllar öncesine dönen Demet Akalın'ın sahne tarzı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştığı karelere beğeni yağan Demet Akalın'ın spor büstiyeri ve karın kasları dikkat çekti...

Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! Nerede kalmıştık?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden!

Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! Nerede kalmıştık?

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEM OLDU

11 kilo veren Demet Akalın, fit görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü.

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Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! Nerede kalmıştık?

SAÇLARININ RENGİ DEĞİŞTİRDİ

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde saçlarının rengini değiştirmişti. Saçlarına sarı attıran şarkıcı beğeni toplamıştı.

"ESKİ DEMET GELİYOR…"

Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! Nerede kalmıştık?

Hızla verdiği kilolar sonrası yağ aldırdığını itiraf eden Demet Akalın yeni görüntüsü ile adeta meydan okudu. Görüntüsü ile yıllar öncesine dönen Demet Akalın'ın sahne tarzı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! Nerede kalmıştık?

"Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştığı karelere beğeni yağan Demet Akalın'ın spor büstiyeri ve karın kasları dikkat çekti...

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