Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
09:33
Fedon milyonluk Watercar'ıyla Boğaz'da şov yaptı! Şarkıcının 'FED10' isimli lüks oyuncağı yerli malı...
Deniz tutkunu Fedon, yaz aylarını her yıl olduğu gibi Bodrum'daki yazlığında geçirdi. Ünlü şarkıcı Fedon, geçtiğimiz hafta sezonu kapatıp İstanbul'a geldi. Uzun yıllardır İstanbul Boğazı'nda FED10 adlı teknesi ile görüntülenen Fedon, bu kez kendisine bir Watercar aldı. Fedon 1 milyon 300 bin lira değerindeki FED10 isimli Watercar'ı ile Boğaz ve Adalar turu yaptı. İşte Fedon'un büyük ilgi gören yerli üretim yeni oyuncağı...