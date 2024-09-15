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Haberler Galeri Fedon milyonluk Watercar'ıyla Boğaz'da şov yaptı! Şarkıcının 'FED10' isimli lüks oyuncağı yerli malı...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:33

Fedon milyonluk Watercar'ıyla Boğaz'da şov yaptı! Şarkıcının 'FED10' isimli lüks oyuncağı yerli malı...

Deniz tutkunu Fedon, yaz aylarını her yıl olduğu gibi Bodrum'daki yazlığında geçirdi. Ünlü şarkıcı Fedon, geçtiğimiz hafta sezonu kapatıp İstanbul'a geldi. Uzun yıllardır İstanbul Boğazı'nda FED10 adlı teknesi ile görüntülenen Fedon, bu kez kendisine bir Watercar aldı. Fedon 1 milyon 300 bin lira değerindeki FED10 isimli Watercar'ı ile Boğaz ve Adalar turu yaptı. İşte Fedon'un büyük ilgi gören yerli üretim yeni oyuncağı...

Fedon milyonluk Watercar’ıyla Boğaz’da şov yaptı! Şarkıcının ’FED10’ isimli lüks oyuncağı yerli malı...

Denize olan tutkusundan 7'den 70'e herkesin bilgi sahibi olduğu Fedon, Bodrum sezonunu kapatıp İstanbul'a geldi.

Fedon milyonluk Watercar’ıyla Boğaz’da şov yaptı! Şarkıcının ’FED10’ isimli lüks oyuncağı yerli malı...

İstanbul Boğazı ve Adalar'da her zaman kullandığı FED10 teknesi ile görüntülenen Fedon, dün de Boğaz'da ve Adalar'da keyif yaptı bu defa yeni oyuncağıyla.

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Fedon milyonluk Watercar’ıyla Boğaz’da şov yaptı! Şarkıcının ’FED10’ isimli lüks oyuncağı yerli malı...

Denizde kullanılan araba dizaynlı Watercar adı verilen taşıt için Fedon'un 1 milyon 300 bin lira ödediği öğrenildi.

Fedon milyonluk Watercar’ıyla Boğaz’da şov yaptı! Şarkıcının ’FED10’ isimli lüks oyuncağı yerli malı...

4,85 metre uzunluğa sahip olan Watercar, Türk mühendisleri tarafından oluşturulan yerli malı bir taşıt…

Fedon milyonluk Watercar’ıyla Boğaz’da şov yaptı! Şarkıcının ’FED10’ isimli lüks oyuncağı yerli malı...

Yenilikçi ve şık tekne, zarif tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

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