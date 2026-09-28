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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 16:59

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu. İlk kez babalık heyecanı yaşayan İspanyol yıldız, yaptığı paylaşımla hem bebek müjdesini hem de merakla beklenen cinsiyet detayını takipçileriyle paylaştı.

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Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, özel hayatında hayatının en anlamlı heyecanlarından birini yaşıyor.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Yıldız futbolcu ve sevgilisi Lavinia, ailelerinin büyüyeceğini duyurarak ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

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Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan çift, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

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Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Ailelerine katılacak yeni üyeyle ilgili detayları aktaran Marco Asensio ve Lavinia, dünyaya gelecek bebeklerinin erkek olacağını açıkladı.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Yıldız futbolcunun paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

CENK TOSUN

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, geçtiğimiz gün duygusal bir paylaşımla gündemde yer almıştı.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düşmüştü:

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirmişti. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Eşinin aksine sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Rojin Tufan, son olarak katıldığı bir programda kıskançlık üzerine yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Tufan sunucunun sorduğu, "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna adeta gözdağı vererek şunları söyledi: "Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Bu, son gülüşü olur."

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Rojin Tufan'ın sözleri kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, 'Kıskançlıkta zirve yaptı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

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