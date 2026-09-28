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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…
Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 16:59
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızından müjdeli haber! Marco Asensio baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini böyle açıkladılar…
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio ve sevgilisi Lavinia, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu. İlk kez babalık heyecanı yaşayan İspanyol yıldız, yaptığı paylaşımla hem bebek müjdesini hem de merakla beklenen cinsiyet detayını takipçileriyle paylaştı.