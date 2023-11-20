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Haberler Galeri Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:05

Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Dilan Polat, Engin Polat çiftinden sonra gündemde şimdi de Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti var. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler uzun bir süredir çifti taklit ettiği düşünülen Özlem- Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Haklarında dikkat çeken iddialar ortaya atılan Öz çifti, geçtiğimiz günlerde paylaşımlarını kaldırmaya başlamıştı. Gösterişli paylaşımlarıyla konuşulan Özlem – Tayyar Öz çifti soba önünde ve yer sofrasında verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü. Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumları sosyal medyada alay konusu oldu…

Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Ünlü fenomen Özlem Öz ile eşi Tayyar Öz, son günlerde gündemden düşmüyor. Tayyargil olarak da gündeme gelen fenomen çifte dair şimdi de Bircan Bali çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Gösterişli paylaşımlarıyla konuşulan Özlem – Tayyar Öz çifti soba önünde verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü. Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Tayyar Öz'ün görevinde açığa alındığını iddia eden Bali şunları söylemişti:

"Bu beyefendinin branşı atıyorum ortopedi. Hasta geliyor ve diyor ki 'Benim bacağımda bir sorun var, bunu halledebilir miyiz?', 'Hallederiz' diyor ve o dönem devlet hastanesinde çalışıyor Tayyar Öz.

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Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Fakat hastanın bacağını, açık bir şekilde göstererek çekim yapıyor. Hasta tesettürlü, hastanın rızası yok, ailesinin rızası yok. Hastanın ailesi bacağından tanıyor, 'Sen bize sormadan bu bacağı nasıl açarsın?

Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Bir kere etik değil, kurallarla alakasız' diyor ve Tayyar Öz bu yüzden açığa alınıyor. Yalansa yalan desin, beni de dava etsin!"

Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

"SİZİ KAÇ UMRE PAKLAR?"

Özlem Öz'ün ise iddialar sonrası sahte altın yanında Kuran'ı Kerim ile paylaşım yapmasına ateş püsküren Bircan Bali "Dini kullanmaktan bıkmadınız. Sizi kaç umre paklar biliyor musun? Birinciye gittin sen sevap işledin sanıyorsun, günaha girdin" ifadelerinde bulundu.

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