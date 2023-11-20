Fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz’ün son paylaşımı alay konusu oldu! ‘Tamam en fakir sizsiniz…’

Dilan Polat, Engin Polat çiftinden sonra gündemde şimdi de Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti var. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler uzun bir süredir çifti taklit ettiği düşünülen Özlem- Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Haklarında dikkat çeken iddialar ortaya atılan Öz çifti, geçtiğimiz günlerde paylaşımlarını kaldırmaya başlamıştı. Gösterişli paylaşımlarıyla konuşulan Özlem – Tayyar Öz çifti soba önünde ve yer sofrasında verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü. Takipçilerden gelen 'Tamam en fakir sizsiniz…' yorumları sosyal medyada alay konusu oldu…