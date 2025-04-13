Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
10:05
Fenomen Danla Biliç’in hayatı kabusa döndü! Restoranda sevgili dayağı
Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Neslihan Damla Aktepe (30), İstanbul Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Ç. tarafından darbedildi. KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Biliç, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından emniyete giderek şikâyetçi oldu. Biliç, "Aylardır sustum. Tek bir şeye karşılık vermedim. Artık yeter!" ifadelerini kullandı.