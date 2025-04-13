Fenomen Danla Biliç’in hayatı kabusa döndü! Restoranda sevgili dayağı

KURYE KILIĞINA GİRMİŞ

Ocak ayında sona eren ilişkisi sonrası eski erkek arkadaşı Berk Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kaldığını belirten Biliç, "Berk Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur.