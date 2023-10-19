Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra sosyal medya fenomeni olarak yoluna devam eden Gamze Erçel 2019 yılında hayatını Caner Yıldırım ile birleştirmişti. Çift aynı yıl aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Kızına kanserden kaybettiği annesinin adını koyan Gamze Erçel bir süre sonra Mavi'nin de kanser olduğu haberi ile sarsılmıştı.