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Haberler Galeri Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 10:00

Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı!

Oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in minik kızı Mavi'ye kanser teşhisi konmuştu. Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan genç çift Gamze Erçel ile Caner Yıldırım zor günler geçirse de morallarini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandılar. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla kalpleri ısıtan çiftin kızları Mavi'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Gamze Erçel'den kanser tedavisi gören kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra sosyal medya fenomeni olarak yoluna devam eden Gamze Erçel 2019 yılında hayatını Caner Yıldırım ile birleştirmişti. Çift aynı yıl aralık ayında kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Kızına kanserden kaybettiği annesinin adını koyan Gamze Erçel bir süre sonra Mavi'nin de kanser olduğu haberi ile sarsılmıştı.

Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan genç çift Gamze Erçel ile Caner Yıldırım zor günler geçirse de morallarini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandılar.

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Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla kalpleri ısıtan çiftin kızları Mavi'nin sağlık durumu merak ediliyordu.

Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Gamze Erçel'den kanser tedavisi gören kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi’nin sağlık durumunu açıkladı!

Son olarak Hande Erçel'den yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama gelmişti. Hande Erçel "İyi, daha da iyiyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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