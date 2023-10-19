Giriş Tarihi: 19.10.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
10:00
Fenomen Gamze Erçel kanser tedavisi gören minik kızı Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı!
Oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in minik kızı Mavi'ye kanser teşhisi konmuştu. Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan genç çift Gamze Erçel ile Caner Yıldırım zor günler geçirse de morallarini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandılar. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla kalpleri ısıtan çiftin kızları Mavi'nin sağlık durumu merak ediliyordu. Gamze Erçel'den kanser tedavisi gören kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi.