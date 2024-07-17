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Haberler Galeri Fenomen sunucu Kadir Ezildi'den 'Sultan' filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:12

Fenomen sunucu Kadir Ezildi'den 'Sultan' filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi'den peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kadir Ezildi son olarak müstakbel eşi Gamze Türkmen'e evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Yeşilçam filmlerine olan sevgisi bilinen Kadir Ezildi takipçilerini şaşırtmadı. Kadir Ezildi'den Gamze Türkmen'e 'Sultan' filmi tadından bir evlilik teklifi geldi...

Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Sosyal medyada 4 milyon kişinin takip ettiği fenomen sunucu Kadir Ezildi evlilik teklifi ile gündem oldu!

Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Sosyal medyada temizlik takıntısıyla ün kazanan ve sunucu olarak geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

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Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Kadir Ezildi, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşıyor.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda bir sevgilisinin olduğunu açıklayan Kadir Ezildi, aşk yaşadığı sevgisiyle evlilik kararı aldı.

Fenomen sunucu Kadir Ezildi’den ’Sultan’ filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Fenomen isim ise "Şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey." demişti.

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