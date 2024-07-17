Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:12
Fenomen sunucu Kadir Ezildi'den 'Sultan' filmi tadında evlilik teklifi! Sosyal medyadan yorum yağdı...
Renkli kişiliği ve temizlik tutkusu ile kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyuran fenomen sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Temizlik hastası isim nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Nişan ve düğün hazırlıklarına başlayan Kadir Ezildi'den peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kadir Ezildi son olarak müstakbel eşi Gamze Türkmen'e evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Yeşilçam filmlerine olan sevgisi bilinen Kadir Ezildi takipçilerini şaşırtmadı. Kadir Ezildi'den Gamze Türkmen'e 'Sultan' filmi tadından bir evlilik teklifi geldi...