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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu "Efe'min 3 kız kardeşi oldu"
Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 06:24

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu "Efe'min 3 kız kardeşi oldu"

Ferdi Tayfur ile Yeşilçam güzeli Necla Nazır'ın kızı olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur minik kızı Tuğçe Lina, oğlu Efe ve eşi ile ilk aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. "İşte benim çekirdek ailem" diyen Tuğçe Tayfur eşinin önceki evliliğinden olan iki kızından da bahsetti ama onlar karede yoktu... İşte Tuğçe Tayfur'un minik kızı Tuğçe Lina ve oğlu Efe ile aile pozu...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu Efe’min 3 kız kardeşi oldu

Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, kısa bir süre önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'da müjdeli haber gelmişti.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu Efe’min 3 kız kardeşi oldu

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, hamile olduğunu açıklamıştı.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu Efe’min 3 kız kardeşi oldu

İkinci bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına alan Tuğçe Tayfur, ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu Efe’min 3 kız kardeşi oldu

Kızlarına Tuğçe Lina adını veren çift aile pozlarıyla beğeni toplamıştı.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu Efe’min 3 kız kardeşi oldu

Tuğçe Tayfur minik kızının yüzünü emoji ile kapatmayı ihmal etmemişti.

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