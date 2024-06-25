Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'dan aile pozu! Tuğçe Tayfur ikinci kez anne olmuştu "Efe'min 3 kız kardeşi oldu"

Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:24
Ferdi Tayfur ile Yeşilçam güzeli Necla Nazır'ın kızı olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile hayatını birleştirdikten kısa bir süre sonra bebek müjdesi vermişti. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur minik kızı Tuğçe Lina, oğlu Efe ve eşi ile ilk aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. "İşte benim çekirdek ailem" diyen Tuğçe Tayfur eşinin önceki evliliğinden olan iki kızından da bahsetti ama onlar karede yoktu... İşte Tuğçe Tayfur'un minik kızı Tuğçe Lina ve oğlu Efe ile aile pozu...