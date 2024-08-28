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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:40

Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasına adeta kara kedi girdi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının menajeri Şirin Gözalıcı ile nisan ayında kavga etti. Yaşanan tartışma sonrası Tuğçe Tayfur, "Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri ardından Ferdi Tayfur'dan yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir hamle geldi. İşte Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur arasından yaşanan gerilimin detayları!

Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir babası Ferdi Tayfur'la arası bozuk olan Tuğçe Tayfur, aralarındaki kırgınlığın perde arkasını anlattı.

Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

Ünlü şarkıcı sosyal medyada aralarının Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etti.

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Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

"KIRGINIM..."

Gözalıcı'nın yanında taraf olan babasına sitem eden Tuğçe Tayfur, "Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım" dedi.

Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

FERDİ TAYFUR'DAN YENİ HAMLE!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ferdi Tayfur'dan bugün beklenmedik bir hamle geldi.

Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK…

Ferdi Tayfur'un avukatı bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Müvekkilim Sn. Ferdi TAYFUR ve kızı Tuğçe AYDIN arasında gelişen bir takım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin "TAYFUR" soyadının Tuğçe AYDIN tarafından gerek görsel ve gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe AYDIN tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe AYDIN'ın işletmiş olduğu "Tuğçe Tayfur Store" isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sn.Ferdi TAYFUR, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe AYDIN'I bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe AYDIN gerekse Tuğçe AYDIN'la beraber iş yapan ve/veya hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağımızı saygılarımızla bildiririz" ifadelerini kullandı.

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