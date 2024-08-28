Ferdi Tayfur’dan beklenmedik yepyeni hamle! Ferdi Tayfur’dan kızı Tuğçe Tayfur’a: Soyadımı kullanma!

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK…

Ferdi Tayfur'un avukatı bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Müvekkilim Sn. Ferdi TAYFUR ve kızı Tuğçe AYDIN arasında gelişen bir takım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin "TAYFUR" soyadının Tuğçe AYDIN tarafından gerek görsel ve gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe AYDIN tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe AYDIN'ın işletmiş olduğu "Tuğçe Tayfur Store" isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sn.Ferdi TAYFUR, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe AYDIN'I bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe AYDIN gerekse Tuğçe AYDIN'la beraber iş yapan ve/veya hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağımızı saygılarımızla bildiririz" ifadelerini kullandı.