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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: "Beni dolandırdı ve..."
Giriş Tarihi: 15.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 06:34

Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: "Beni dolandırdı ve..."

Ferdi Tayfur'un damadı hakkında şok iddia! Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını, hatta tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu! Armağan Yılmaz'ın özel haberiyle ortaya çıkan olayın detayları şoke edecek…

Armağan YILMAZ
Ferdi Tayfur’un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: Beni dolandırdı ve...
Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Tekstil işi yapan İrem C., Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın kendisini dolandırdığını iddia ederek soluğu savcılıkta aldı.
Ferdi Tayfur’un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: Beni dolandırdı ve...
İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.
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Ferdi Tayfur’un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: Beni dolandırdı ve...
ORTAKLIK TEKLİF ETTİ
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.
Ferdi Tayfur’un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: Beni dolandırdı ve...
Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.
Ferdi Tayfur’un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: Beni dolandırdı ve...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.