Giriş Tarihi: 15.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
06:34
Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama! Savcılık harekete geçti: "Beni dolandırdı ve..."
Ferdi Tayfur
'un damadı hakkında şok iddia! Ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur
'un eşi Muhammed Aydın
, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Tekstilci İrem C
., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını, hatta tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu! Armağan Yılmaz
'ın özel haberiyle ortaya çıkan olayın detayları şoke edecek…