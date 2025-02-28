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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 02:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 02:22

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi ve 4 Ocak tarihinde düzenlenen cenaze töreniyle ailesi ve sevenleri tarafından uğurlandı. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken sanatçının mirasının açıklanmasından sonra yaşananlar herkesin dikkatini çekti. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepki gösteren Tuğçe Tayfur, miras için bir adım atmış ve kararı mahkemeye taşımıştı. Tuğçe Tayfur, mahkemenin verdiği o kararı ilk kez kamuoyuna duyurdu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

"İçim Yanar", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla sadece hafızalara kazınan arabesk müziğin duayeni Ferdi Tayfur'un vefatı hem ailesini, hem de sevenlerini derinden üzdü.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

4 Ocak'ta sanatçı adına düzenlenen cenaze töreninde Tuğçe Tayfur'un da aralarında bulunduğu aile tartışması, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

MİRAS AÇIKLANMIŞTI

Cenaze töreni sonrası miras da açıklandı. Usta sanatçının vasiyetini hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından duyurmuş ve, "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

TUĞÇE TAYFUR İTİRAZ ETMİŞTİ

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!

MAHKEME KARARINI DUYURDU

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur, bunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

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