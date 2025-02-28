Giriş Tarihi: 28.02.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mahkeme kararını böyle açıkladı: Babamın haklarına tedbir konulmuştur!
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi ve 4 Ocak tarihinde düzenlenen cenaze töreniyle ailesi ve sevenleri tarafından uğurlandı. Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken sanatçının mirasının açıklanmasından sonra yaşananlar herkesin dikkatini çekti. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepki gösteren Tuğçe Tayfur, miras için bir adım atmış ve kararı mahkemeye taşımıştı. Tuğçe Tayfur, mahkemenin verdiği o kararı ilk kez kamuoyuna duyurdu.