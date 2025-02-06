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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:37

Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti de dün açıklandı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyum talebinde bulundu.

Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

Sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle milyonları yasa boğan ünlü sanatçı, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

Ünlü sanatçının dün vasiyeti açıklandı. Efsane sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, vasiyeti açıklayan kişi oldu.

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Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

VASİYETİ AÇIKLANDI: GURUR DUYUYORUZ

Açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

SİTEM DOLU SÖZLER

Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. Ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sitem dolu sözlerle dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!

FLAŞ HAMLE!

Bugün ise flaş bir hamle geldi.

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