Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
13:37
Ferdi Tayfur’un mirası ortaya çıkmıştı! Tuğçe Tayfur’dan flaş hamle! Mal varlığına kayyum talebinde bulundu!
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti de dün açıklandı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyum talebinde bulundu.