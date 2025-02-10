Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

"ÇOK MORALİM BOZUK"

Timur Turanbayburt, açıklamasında, "Çok moralim bozuk, herkes bir şeyler hakkında konuşuyor. Benim 2 tane erkek evladım var onların üzerinden bana yükleniyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim."

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