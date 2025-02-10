Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
16:37
Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!
Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan vasiyet sonrası aile arasındaki kavga günden güne büyüyor. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un bunu para karşılığında yaptığı iddia edilmiş ve birtakım küfürlü mesajlar ifşa edilmişti. Turanbayburt konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi.