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Haberler Galeri Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:37

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan vasiyet sonrası aile arasındaki kavga günden güne büyüyor. Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un bunu para karşılığında yaptığı iddia edilmiş ve birtakım küfürlü mesajlar ifşa edilmişti. Turanbayburt konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz ay karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin vefatının ardından ailesi ve yeğenleri arasındaki gerginlik, basın danışmanı ve yeğeni olan Şirin Gözalıcı'nın açıkladığı vasiyet sonrası iyice alevlendi. Mirasında kızı Tuğçe Tayfur'un yanı sıra oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tuğçe Tayfur, Timur Turanbayburt ile dava açmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası Timur Turanbayburt'un babasına para karşılığında böbreğini verdiği ve birtakım küfürlü mesajlar ilettiği iddia edilmişti. Turanbayburt, sosyal medya hesabından bu iddialara yanıt verdi.

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Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

"ÇOK MORALİM BOZUK"

Timur Turanbayburt, açıklamasında, "Çok moralim bozuk, herkes bir şeyler hakkında konuşuyor. Benim 2 tane erkek evladım var onların üzerinden bana yükleniyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim."

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

"BANA KÜS GİTTİ, BABAMA DÜŞMAN ETTİNİZ"

Ayrıca Turanbayburt, "Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum."

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur Turanbayburt’tan küfürlü mesajları hakkında ilk açıklama: Babama düşman ettiler!

Geçen hafta açıklanan mirasında, kızı Tuğçe Tayfur'un yer aldığı ancak oğlu Timur Turanbayburt'un mirastan pay almadığı ortaya çıktı.

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