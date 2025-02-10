Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt hakaret iddiaları sonrası ilk kez konuştu | Video

Babası Ferdi Tayfur'a böbreğini veren ve sosyal medyadan "Böbreğimi geri ver şe***" gibi küfürlü mesajları ortaya çıkan Timur Turanbayburt, ilk kez konuştu. Timur Turanbayburt "Beni sırtımdan vuruyorlar" diyerek, Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan yeğeni Şirin Gözalıcı'yı suçladı.