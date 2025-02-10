Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:31
Ferdi Tayfur'un oğlu Timur'a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...
Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Kaybıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kızı Tuğçe Tayfur'a ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilen Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmıyla pek çok vakfa da bağış yaptığı öğrenilmişti. Son olarak babasına böbreğini veren Timur'a Ferdi Tayfur'un neden miras bırakmadığı ortaya çıktı. İşte şoke eden o mesajlar...