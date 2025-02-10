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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un oğlu Timur'a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:31

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur'a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Arabeskin kralı olarak anılan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Kaybıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kızı Tuğçe Tayfur'a ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilen Ferdi Tayfur'un mirasının bir kısmıyla pek çok vakfa da bağış yaptığı öğrenilmişti. Son olarak babasına böbreğini veren Timur'a Ferdi Tayfur'un neden miras bırakmadığı ortaya çıktı. İşte şoke eden o mesajlar...

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, dillerden düşmeyen Hatıran Yeter, Emmioğlu, Bana Sor, Ben de Özledim ve Çeşme gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı. Sevilen sanatçı, 2 Ocak 2025'te hayata gözlerini yumdu. 4 Ocak'ta ise binlerce hayranının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Geçen hafta açıklanan mirasında ise kızı Tuğçe Tayfur'un yanı sıra oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilmişti.

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Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Babasına böbreğini veren Timur'un mirastan neden men edildiği merak konusu olurken, ortaya çıkan gerçekler Ferdi Tayfur'un sevenlerini şoke etti.

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Babası Ferdi Tayfur vefat etmeden önce onun hakkında küfürlü paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan Timur Turanbayburt'un söyledikleri ortaya çıktı. İşte o paylaşımı...

Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Timur Turanbayburt'un sosyal medya hesabından babasına böbreğini verdikten sonra "Böbreyi geri ver..." dediği ortaya çıktı.

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