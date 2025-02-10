Ferdi Tayfur’un oğlu Timur’a miras bırakmama neden belli oldu! Küfürlü mesaj şoke etti: Böbreği geri ver...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, dillerden düşmeyen Hatıran Yeter, Emmioğlu, Bana Sor, Ben de Özledim ve Çeşme gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı. Sevilen sanatçı, 2 Ocak 2025'te hayata gözlerini yumdu. 4 Ocak'ta ise binlerce hayranının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.