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Giriş Tarihi: 02.01.2025 20:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:08

Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye'nin dev çınarıydı

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'ya sevk edilmişti. Antalya'da hayata gözlerini yuman Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan gibi ünlü isimler duygularını A Haber'de anlattı. Siyasiler de Ferdi Tayfur için taziye mesajları yayımladı.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

Arabesk denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefatı sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerinden de taziye mesajları geldi.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanlığı Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

SANAT CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Sanatçı Coşkun Sabah A Haber'e yaptığı açıklamada "Başımız sağolsun. Üzüntülü bir olay. Yerine başka isimler gelmiyor." dedi. Sanatçı Özdemir Erdoğan ise A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Bir devir açan sanatçımızdı" dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

Şarkıcı Alişan ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten mekanın cennet olsun ferdi baba" ifadelerine yer verdi.

Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ferdi Tayfur'un vefatı siyasetçileri de derinden üzdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tayfur'un vefatı sonrası şu paylaşımı yaptı:

"İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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