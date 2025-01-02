Giriş Tarihi: 02.01.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
21:08
Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye'nin dev çınarıydı
Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, Antalya'ya sevk edilmişti. Antalya'da hayata gözlerini yuman Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Coşkun Sabah, Özdemir Erdoğan gibi ünlü isimler duygularını A Haber'de anlattı. Siyasiler de Ferdi Tayfur için taziye mesajları yayımladı.