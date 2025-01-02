Ferdi Tayfur’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye’nin dev çınarıydı

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ferdi Tayfur'un vefatı siyasetçileri de derinden üzdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tayfur'un vefatı sonrası şu paylaşımı yaptı:

"İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.