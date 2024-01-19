Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! "Gülman" soyadını evliliğinden önce almış

GÜLMAN SOYADIYLA MENFAATİ BÜYÜK

Feryal Sarımuratoğlu, mahkemede avukatı aracılığıyla kamuoyu ve sosyal çevresinde uzun yıllardır 'Gülman' soyadı ile tanındığını, yasal ve ticari işlemlerinden Gülman soyadını kullandığını ve Feryal Gülman adına Türk Patent ve Marka Kurumundan ismine marka tescil belgesi aldığı belirtti.