Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
06:42
Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! "Gülman" soyadını evliliğinden önce almış
Kemal Gülman'la 28 yıl evli kaldıktan sonra 2022 yılında boşanan işkadını Feryal Sarımuratoğlu, 'Gülman' soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Feryal Sarımuratoğlu'nun "Gülman" soyadını evliliğinden önce aldığı belirlendi. Feryal Sarımuratoğlu, "Gülman" soyadını kullanmasında önemli menfaatinin olduğu ve Kemal Gülman'ın menfaatini etkileyecek olumsuz bir hal ve hareketin bulunmadığını kaydederek, "Gülman" soyadını kullanmaya devam etmeyi talep etti. Kemal Gülman ise eski eşinin bu hamlesinin magazin gündeminde yer almaktan başka menfaati olmadığını dile getirip davanın reddini istedi. Mahkeme hukuki yarar yokluğu sebebiyle davayı reddetti.