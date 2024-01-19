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Haberler Galeri Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! "Gülman" soyadını evliliğinden önce almış
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 06:42

Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! "Gülman" soyadını evliliğinden önce almış

Kemal Gülman'la 28 yıl evli kaldıktan sonra 2022 yılında boşanan işkadını Feryal Sarımuratoğlu, 'Gülman' soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada Feryal Sarımuratoğlu'nun "Gülman" soyadını evliliğinden önce aldığı belirlendi. Feryal Sarımuratoğlu, "Gülman" soyadını kullanmasında önemli menfaatinin olduğu ve Kemal Gülman'ın menfaatini etkileyecek olumsuz bir hal ve hareketin bulunmadığını kaydederek, "Gülman" soyadını kullanmaya devam etmeyi talep etti. Kemal Gülman ise eski eşinin bu hamlesinin magazin gündeminde yer almaktan başka menfaati olmadığını dile getirip davanın reddini istedi. Mahkeme hukuki yarar yokluğu sebebiyle davayı reddetti.

Armağan YILMAZ
Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! Gülman soyadını evliliğinden önce almış

Kemal Gülman'la 28 yıl evli kaldıktan sonra 2022 yılında boşanan işkadını Feryal Sarımuratoğlu, 'Gülman' soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Kemal Gülman, boşanmanın kesinleşmesinin ardından Feryal Sarımuratoğlu'na 'Gülman' soyadını kullanmaması için ihtarname gönderdi.

Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! Gülman soyadını evliliğinden önce almış

Sarımuratoğlu da 'soyadı' krizini mahkemeye taşıdı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

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Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! Gülman soyadını evliliğinden önce almış

GÜLMAN SOYADIYLA MENFAATİ BÜYÜK
Feryal Sarımuratoğlu, mahkemede avukatı aracılığıyla kamuoyu ve sosyal çevresinde uzun yıllardır 'Gülman' soyadı ile tanındığını, yasal ve ticari işlemlerinden Gülman soyadını kullandığını ve Feryal Gülman adına Türk Patent ve Marka Kurumundan ismine marka tescil belgesi aldığı belirtti.

Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! Gülman soyadını evliliğinden önce almış

Feryal Sarımuratoğlu, "Gülman" soyadını kullanmasında önemli menfaatinin olduğu ve Kemal Gülman'ın menfaatini etkileyecek olumsuz bir hal ve hareketin bulunmadığını kaydederek, Gülman Soyadını kullanmaya devam etmeyi talep etti.

Feryal Sarımuratoğlu’ndan ‘Gülman’ hamlesi! Gülman soyadını evliliğinden önce almış

SOYADINI KULLANMASINA RIZASI YOK
Kemal Gülman avukatı aracılığıyla, Feryal Gülman ile boşandıklarını davacının kızlık soyadı "Sarımuratoğlu" soyadını almasına rağmen Gülman soyadını kullanmaya devam etmesinin kişilik haklarına haksız saldırı olduğunu, yapmış olduğu suçlamalarla kendisine zarar verdiğini belirtip soyadını kullanmasına rıza göstermediğini kaydetti.

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