Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

Türkiye sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip?

Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Biliyorsunuz aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giyiyorum. Kalamış'ta yaşıyorum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada birçok arkadaşım, dostum var. Fenerbahçe taraftarı ve arkadaşlarım beni ilk günden beri sevdi ve buraya alışmam için yardım etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye benim hayatımın bir parçası, burada mutluyum.