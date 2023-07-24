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Haberler Galeri Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’
Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 06:46

Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

Türk Milli Takım formasıyla voleybolda şampiyonluk kupası kaldıran Melissa Vargas, GÜNAYDIN'a konuştu. Kalamış'ta yaşadığını, İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissediyorum" dedi.

Tuba KALÇIK
Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

Filenin Sultanı Melissa Vargas, şampiyon bir ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu açıkladı: "Çok gururluyuz. Şu anda bu şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz. Türk Milli Takım formasını ilk kez giydiğim bir turnuvada şampiyon olduğumuz için harika hissediyorum"

Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

Büyük bir başarıya imza atarak herkesin yüzünü güldürdünüz. Takım olarak neler hissediyorsunuz?

Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şu anda bu şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz. İlk kez Türk forması giydiğim bir turnuvada şampiyon olduğumuz için harika hissediyorum

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Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

2021 yılında Türk vatandaşı oldunuz. Bir Türk kadını olarak şampiyonluğu almak size neler hissettirdi?

Filenin Sultanları'nın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımıma yardım edebildiğim için, bu harika formayı giydiğim için çok mutluyum.

Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

Türkiye sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip?

Uzun yıllardır Türkiye'deyim. Biliyorsunuz aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giyiyorum. Kalamış'ta yaşıyorum. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada birçok arkadaşım, dostum var. Fenerbahçe taraftarı ve arkadaşlarım beni ilk günden beri sevdi ve buraya alışmam için yardım etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye benim hayatımın bir parçası, burada mutluyum.

Filenin Sultanı Melissa Vargas’tan Günaydın’a özel röportaj! ‘Türkiye hayatımın bir parçası’

O AN UNUTULMAZ BİR ANIYDI

Kimlik kartınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldınız. Türk vatandaşı olduğunuz zaman neler hissettiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi ile tanıştım, beni davet etti ve nüfus cüzdanımı bana verdi. Çok güzel ve unutulmayacak bir anıydı benim için. Bu süreçte emeği geçen bütün yetkililere ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum.

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