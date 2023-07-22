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Haberler Galeri Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...
Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:53

Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

FIVB Milletler Ligi Finali'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Ayayorgi Koyu'ndaki bir mekana gelen ekip, serin sularda yorgunluk attı. Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar.

Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

Türkiye, 17 Temmuz'da takım sporlarında tarihi bir ana tanıklık etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Antalya'da başlayıp, Amerika'da sona eren 47 günlük serüvende ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

Milletler Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaşan ve bu başarı ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, önceki gün Aya Yorgi Koyu'ndaki Yuzu Beach'te görüntülendi.

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Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları, tatil cenneti Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

"BİZİ ÇEKİYORLAR"

Oldukça neşeli olan oyuncular, denizde sohbet etti. Kendilerini çeken basın mensuplarını fark eden voleybolcular, "Bizi çekiyorlar" diyerek birbirlerine uyarıda bulunurken, bir yandan da zafer işareti yapıp el sallayarak poz verdiler.

Ege'nin masmavi denizinde serinleyen milli voleybolcular, sudan çıktıktan sonra localarına geçerek, güneşlenmeye devam etti.

Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

Filenin Sultanları'nın tatil paylaşımları...

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