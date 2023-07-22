Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

Türkiye, 17 Temmuz'da takım sporlarında tarihi bir ana tanıklık etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Antalya'da başlayıp, Amerika'da sona eren 47 günlük serüvende ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da ilk sıraya yükseldi. Milletler Ligi'nde ilk şampiyonluğuna ulaşan ve bu başarı ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, önceki gün Aya Yorgi Koyu'ndaki Yuzu Beach'te görüntülendi. Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları, tatil cenneti Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkardı. 'BİZİ ÇEKİYORLAR' Oldukça neşeli olan oyuncular, denizde sohbet etti. Kendilerini çeken basın mensuplarını fark eden voleybolcular, 'Bizi çekiyorlar' diyerek birbirlerine uyarıda bulunurken, bir yandan da zafer işareti yapıp el sallayarak poz verdiler. Ege'nin masmavi denizinde serinleyen milli voleybolcular, sudan çıktıktan sonra localarına geçerek, güneşlenmeye devam etti. Filenin Sultanları'nın tatil paylaşımları...