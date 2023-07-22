Filenin Sultanları tatilde de birlikte! Yıldız oyuncular Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve arkadaşları deniz ve güneşin tadını çıkardılar...

"BİZİ ÇEKİYORLAR"

Oldukça neşeli olan oyuncular, denizde sohbet etti. Kendilerini çeken basın mensuplarını fark eden voleybolcular, "Bizi çekiyorlar" diyerek birbirlerine uyarıda bulunurken, bir yandan da zafer işareti yapıp el sallayarak poz verdiler.

Ege'nin masmavi denizinde serinleyen milli voleybolcular, sudan çıktıktan sonra localarına geçerek, güneşlenmeye devam etti.