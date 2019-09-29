Filipinli bakıcı şirketinin kurucusu Olcay Nazlı Karakuş: Güzel kızları ağına düşüren çeteler var!

Türkiye'deki pek çok ünlü oyuncu, şarkıcı, siyasetçi ve iş insanlarına bakıcı ve yardımcı gönderen Olcay Nazlı Karakuş, ülkemizde çok büyük bir Filipinli, Özbek, Türkmen gibi kaçak çalışan personel sorunu olduğunu söylüyor: "Evlere bu konuda sıkı denetim gelmesi gerekiyor. Mesela personel kaçak durumda, beş yıldır vizesi bitmiş ama rahatça gezebiliyor. Kaçakların yaşadıkları yerler genelde Gültepe, Levent, Beşiktaş, Fatih civarında oluyor. Buralara operasyon yapılırsa uçaklar dolusu kaçak çıkar. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İç işleri Bakanlığı ile yabancı şubelerin birlikte bir operasyon başlatması gerekiyor. Kaçak personelin bir bağlayıcılığı yok. Hırsızlık yaptığında polise gittiğinizde sonuç çıkmıyor. Aile de zaten kaçak personel çalıştırdığı için polise gitmekten çekiniyor. Çünkü 8 binden 40 bin liraya kadar cezası var."