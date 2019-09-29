Filipinli bakıcı şirketinin kurucusu Olcay Nazlı Karakuş: Güzel kızları ağına düşüren çeteler var!

GÜZEL KIZLARI AĞINA DÜŞÜREN ÇETELER VAR

"Duyumlarımıza göre Özbek, Türkmen, Gürcü gibi birazda güzel olan kızları ağlarına düşürüp masör olarak kullanan ya da fuhuşa zorlayan çeteler oluyormuş. Bunların sebebi hep turistik vizeyle gelip kaçak olmaları... Pasaportlarına el konuluyor ve korkudan polise de başvuramıyorlar. Sosyal medyada da sayfa kurup bakıcı arayan anneleri buluyor ve onlara bakıcı gönderiyor. 'Ben sizden para almıyorum. Personelden memnun kalırsanız onun ilk maaşını alacağım, öyle anlaşıyoruz' diyorlar. Bu da aileye cazip geliyor. Her iki taraf da ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Kaçak bakıcı ya bebeğine zarar verirse, ya hırsızlık yaparsa? Ya da aile normal çıkmayabilir. İŞKUR'un tüm bunları takip etmesi gerekiyor. Sigortalı bile olsa personel bir gecede bırakıp kaçabiliyor evden. Ya da aile ben personeli istemiyorum deyip hemen evden gönderebiliyor. Sigorta ödeyenler: 'Bizi koruyan bir sistem yok, o yüzden neden biz sigortaya para ödüyoruz?' diyorlar. Hem maaş hem izin parası hem de sigorta ödüyorlar ama ne işçiyi ne de işvereni koruyan bir sistem yok maalesef."