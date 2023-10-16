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Haberler Galeri Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! "Netanyahu yeni Hitler"
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:36

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! "Netanyahu yeni Hitler"

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Filistin asıllı ünlü süper model Bella Hadid, İsrail'in Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi.

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! Netanyahu yeni Hitler

Ünlü isimler, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda artan can kayıplarına tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid...

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! Netanyahu yeni Hitler

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullandı:

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Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! Netanyahu yeni Hitler

"Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! Netanyahu yeni Hitler

Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! Netanyahu yeni Hitler

İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor.

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