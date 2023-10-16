Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:36

Filistin asıllı model Bella Hadid, sessizliğini bozdu! "Netanyahu yeni Hitler"

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Filistin asıllı ünlü süper model Bella Hadid, İsrail'in Hamas'ın yönettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi.