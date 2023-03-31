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Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 19:32

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

17 yıl boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran yapımın ani final kararı hayranlarını bir hayli üzdü. Polisiye türündeki dizinin final yapmasının ardından boşta kalan cuma gününü dolduracak yeni yapım da belli oldu. İşte, 17 yıllık efsane Arka Sokaklar'ın yerine gelen o proje…

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdırmayı başardı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, her Cuma akşamı ekranlara geliyordu.

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

17 sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

Bu nedenle yapım şirketi, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini belirterek dizi tekrar çekilirse yeni oyuncularla yola devam edileceğini açıklamıştı.

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Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

Bu açıklama sonrası polisiye türündeki dizide Rıza Baba karakterine hayat veren başrol oyuncusu Zafer Ergin projeden ayrılma kararı almıştı.

Arka Sokaklar'ın yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyordu. Kasım ayından bu yana ekranlarda yer almayan diziden kötü haber geldi.

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

DEVAM EDECEK DENMİŞTİ

Dizide Engin Komiser karakterini canlandıran İlker İnanoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı.

Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" demişti.

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

ANİ FİNAL KARARI ALINDI

İnanoğlu'nun bu açıklamasından kısa süre sonra Zafer Ergin'den de açıklama geldi. Ergin yaptığı açıklamada, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı.

Ayıptır. Finalin başka havası vardır" sözleriyle üzüntüsünü dile getirirken dizinin tamamen rafa kalktığı öğrenildi.

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