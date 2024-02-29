Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

İklim Tamkan ile Fırat Tanış'ın ilişkisi Eylül 2023'te bitti. Ancak Tamkan'ın iddiasına göre, Tanış o günden sonra kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktı, tehdit etti ve ısrarla takip etti. Tamkan, Tanış'a uzaklaştırma kararı çıkartıp yaşadığı mağduriyeti anlattı: "Bu şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve sessiz kalmayı reddediyorum."