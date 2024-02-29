Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
07:07
Fırat Tanış'ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”
Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. İklim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve ısrarlı takipte bulunduğunu belirtip uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu: "Sadece bana değil, aileme ve yakınlarıma da şiddet uyguladı, psikolojimi bozdu" Daha önce Bülent Cankurt'un detaylarını paylaştığı şiddet ve ayrılık haberi İklim Tamkan'ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu...