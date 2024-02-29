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Haberler Galeri Fırat Tanış'ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 07:07

Fırat Tanış'ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. İklim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve ısrarlı takipte bulunduğunu belirtip uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu: "Sadece bana değil, aileme ve yakınlarıma da şiddet uyguladı, psikolojimi bozdu" Daha önce Bülent Cankurt'un detaylarını paylaştığı şiddet ve ayrılık haberi İklim Tamkan'ın açıklamalarıyla doğrulanmış oldu...

BÜLENT CANKURT
EVREN ABDULLAHOĞLU
Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay... Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

İklim Tamkan ile Fırat Tanış'ın ilişkisi Eylül 2023'te bitti. Ancak Tamkan'ın iddiasına göre, Tanış o günden sonra kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktı, tehdit etti ve ısrarla takip etti. Tamkan, Tanış'a uzaklaştırma kararı çıkartıp yaşadığı mağduriyeti anlattı: "Bu şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır. Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve sessiz kalmayı reddediyorum."

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Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hebasından mesaj yayınladı…

Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Fırat Tanış’ın şiddet uyguladığı sevgilisi İklim Tamkan bebeğini aldırmıştı: “Bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum”

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

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