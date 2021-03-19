Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Şarkıcı Berkay ile manken Özlem Ada Şahin, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk kızları Arya'yı 2017 yılında kucaklarına alırken, ikinci kızları Zeynep Mira'ya ise 2019 yılında kavuştu. Her hareketleriyle olay yaratan, paylaşımlarıyla göz dolduran Şahin çifti, son olarak soluğu Dubai'de aldı. Maldivler tatiliyle çok konuşulan Berkay ve Özlem Ada Şahin, bu kez Dubai'nin çöllerinde safari yaptı. Fit anne Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise çok konuşuldu. İşte Özlem Ada Şahin ve Berkay'ın ilgi odağı olan o kareleri...
Giriş Tarihi: 19.03.2021
14:42
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
14:52
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