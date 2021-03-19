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Haberler Galeri Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Fit anne 'in pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı ile Özlem Ada Şahin bu kez 'de...

Şarkıcı ile manken , 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk kızları Arya'yı 2017 yılında kucaklarına alırken, ikinci kızları Zeynep Mira'ya ise 2019 yılında kavuştu. Her hareketleriyle olay yaratan, paylaşımlarıyla göz dolduran Şahin çifti, son olarak soluğu 'de aldı. tatiliyle çok konuşulan Berkay ve Özlem Ada Şahin, bu kez Dubai'nin çöllerinde yaptı. Fit anne Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise çok konuşuldu. İşte Özlem Ada Şahin ve Berkay'ın ilgi odağı olan o kareleri...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 14:52
Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Şarkıcı ile manken , 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk kızları Arya'yı 2017 yılında kucaklarına alırken, ikinci kızları Zeynep Mira'ya ise 2019 yılında kavuştu.

Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Her hareketleriyle olay yaratan, paylaşımlarıyla göz dolduran Şahin çifti, son olarak soluğu 'de aldı.

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Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Geçtiğimiz ocak ayında kızlarıyla birlikte Adası'na tatile giden ve eşi , bu kez soluğu 'de aldı.

Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

'nin çöllerinde turu yapan ve 'ın sosyal medya paylaşımları ise çok konuşuldu.

Fit anne Özlem Ada Şahin'in çöl pozları sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin bu kez Dubai'de...

Fit anne 'in art arda paylatığı tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.

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