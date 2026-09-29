Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:52

Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lirasını çekip Dubai'ye taşındı. Mustafa Sandal'ın da aynı günlerde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Sürecin tüm detaylarını Günaydın yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde kaleme aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖMER KARAHAN
  • ABONE OL
Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından açıklama yapmış ve "Benim alnım ak!" diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti.

Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Ancak Sandal'ın bu fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde konsere gitmek için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanında çevirip ülkeden çıkarmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

İşlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal, özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişti.

Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edildi. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA