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Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 07:52
Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lirasını çekip Dubai'ye taşındı. Mustafa Sandal'ın da aynı günlerde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Sürecin tüm detaylarını Günaydın yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde kaleme aldı.