Fon soruşturması öncesi dikkat çeken hareketlilik! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup’tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.