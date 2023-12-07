Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
07:23
Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!
Türkiye'nin gündemine oturan yüksek kâr getirili fon vurgununun başrolündeki Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntülere GÜNAYDIN ulaştı. Seçil Erzan'ı iki günlük sorguya 500 bin dolar dolandırdığı zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün götürdüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 20 saat sorgulanan Seçil Erzan'a sorgunun 2'inci gününde serum takan hemşirenin ve bankanın CEO'sunun sorguya katılmak üzere 18'inci kata giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Erzan'ın özellikle sorgunun 2'inci gününde yorgun ve bitkin gözükmesi dikkat çekerken, banka CEO'sunun yaklaşık 40 dakika sorguya eşlik ettiği görüldü.