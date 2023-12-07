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Haberler Galeri Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:23

Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Türkiye'nin gündemine oturan yüksek kâr getirili fon vurgununun başrolündeki Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntülere GÜNAYDIN ulaştı. Seçil Erzan'ı iki günlük sorguya 500 bin dolar dolandırdığı zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün götürdüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 20 saat sorgulanan Seçil Erzan'a sorgunun 2'inci gününde serum takan hemşirenin ve bankanın CEO'sunun sorguya katılmak üzere 18'inci kata giriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Erzan'ın özellikle sorgunun 2'inci gününde yorgun ve bitkin gözükmesi dikkat çekerken, banka CEO'sunun yaklaşık 40 dakika sorguya eşlik ettiği görüldü.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan'ın 9-10 Nisan'da bankanın Şişli Esentepe'deki genel merkezinin 18. katında toplamda molalarla birlikte yaklaşık 20 saat sorgulandığı anlara ilişkin görüntülere GÜNAYDIN ulaştı.

Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Erzan, 9 Nisan Pazar günü sabah 9.36'da bankanın genel müdürlüğüne geldi.

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Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

SORGUYA 500 BİN DOLAR KAPTIRAN ZABIRA AMİRİ GÖTÜRDÜ
Erzan'ı genel merkeze, kendisine hem 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül götürdü. Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, görüntülere göre doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi.

Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Ve ilk gün yaklaşık 12 saat sürecek olan görüşme trafiği başladı. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in de arasında olduğu 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı.

Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

İLK GÜN 12 SAAT SORGU
Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18'inci katın kamera görüntülerinde, yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi. Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan'ın Göktürk'teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi.

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