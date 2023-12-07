Fon vurgununun başrolü Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca imdadına hemşire yetişti! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

İLK GÜN 12 SAAT SORGU

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18'inci katın kamera görüntülerinde, yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi. Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan'ın Göktürk'teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi.