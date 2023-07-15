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Haberler Galeri Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:30

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in birliktelik süreci, ilişkileri ve ayrılıkları magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılan Dilan Çiçek Deniz, gönlünü Afra Saraçoğlu ile uzun süreli birlikteliğini kısa süre önce bitiren Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz; dün takipleşmeyi bıraktı, fotoğrafları sildi. Biten ilişkisinin ardından Deniz'den göndermeli bir paylaşım geldi. İşte dikkat çeken o paylaşım...

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

"Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Yazıcıoğlu, son dönemde çalkantılı aşk hayatıyla epey ses getiriyor.

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

Yazıcıoğlu, "Yalı Çapkını" dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sona erdirmişti. İlişkisi bittikten hemen sonra da meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

Ancak dün akşam sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirini takipten çıkan ve fotoğrafları silen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

Ayrılık sonrası sessizliğini ilk bozan ise Dilan Çiçek Deniz oldu.

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