Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:30

Fotoğraflar silindi, takipleşme sona erdi! Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! Ayrılık sonrası göndermeli paylaşım...

Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in birliktelik süreci, ilişkileri ve ayrılıkları magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılan Dilan Çiçek Deniz, gönlünü Afra Saraçoğlu ile uzun süreli birlikteliğini kısa süre önce bitiren Mert Yazıcıoğlu'na kaptırmıştı. Ancak bu aşk kısa sürdü. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz; dün takipleşmeyi bıraktı, fotoğrafları sildi. Biten ilişkisinin ardından Deniz'den göndermeli bir paylaşım geldi. İşte dikkat çeken o paylaşım...