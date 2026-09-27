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Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:36

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Türkiye'nin dört bir yanında öyle rotalar var ki fotoğraflarına bakanlar önce başka bir ülkede olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın kartpostallık kasabalarını, tropik adaları ve dünyaca ünlü doğal güzellikleri andıran bu yerler, aslında Türkiye'nin sınırları içinde. İşte görenleri şaşırtan 10 rota…

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Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Yurt dışına çıkmadan da bambaşka ülkelerdeymiş hissi yaşamak mümkün. Türkiye, birbirinden farklı coğrafyaları ve doğal güzellikleri sayesinde ilk bakışta Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın farklı noktalarını andıran sayısız yere ev sahipliği yapıyor.

Kimi taş evleri ve dar sokaklarıyla Avrupa kasabalarını hatırlatıyor, kimi masmavi sularıyla tropik adaları aratmıyor.

Üstelik bu rotaların birçoğu, Türkiye'de yaşayanların bile henüz keşfetmediği güzellikler arasında. İşte fotoğraflarına baktığınızda yurt dışında sanabileceğiniz, Türkiye'nin dört bir yanından 10 şaşırtıcı rota…

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

KAPADOKYA

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Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
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Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

SALDA GÖLÜ

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

SULU ADA

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

CUNDA ADASI

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

AYDER YAYLASI

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

LAVANTA KÖYÜ

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

TUZ GÖLÜ

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

İĞNEADA

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

NEMRUT DAĞI

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Vizesiz gidilebilen ülkeler listesi güncellendi. Vize evraklarıyla uğraşmak istemeyen Türk vatandaşları, sadece pasaport ile bu ülkelere seyahat edebilir. İşte o liste...

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

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