Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası

Yurt dışına çıkmadan da bambaşka ülkelerdeymiş hissi yaşamak mümkün. Türkiye, birbirinden farklı coğrafyaları ve doğal güzellikleri sayesinde ilk bakışta Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın farklı noktalarını andıran sayısız yere ev sahipliği yapıyor.

Kimi taş evleri ve dar sokaklarıyla Avrupa kasabalarını hatırlatıyor, kimi masmavi sularıyla tropik adaları aratmıyor.

Üstelik bu rotaların birçoğu, Türkiye'de yaşayanların bile henüz keşfetmediği güzellikler arasında. İşte fotoğraflarına baktığınızda yurt dışında sanabileceğiniz, Türkiye'nin dört bir yanından 10 şaşırtıcı rota…