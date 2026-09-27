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Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Giriş Tarihi: 27.09.2026 18:36
Fotoğraflara bakınca yurt dışı sanılıyor! İşte Türkiye’nin en şaşırtıcı 10 rotası
Türkiye'nin dört bir yanında öyle rotalar var ki fotoğraflarına bakanlar önce başka bir ülkede olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın kartpostallık kasabalarını, tropik adaları ve dünyaca ünlü doğal güzellikleri andıran bu yerler, aslında Türkiye'nin sınırları içinde. İşte görenleri şaşırtan 10 rota…