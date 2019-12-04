Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

Acun Ilıcalı Instagram hesabından da paylaşımda bulundu ve GÜNAYDIN'ın manşeti ile yaptığı açıklamaya yorum yağdı.
Ilıcalı paylaşımına "Bilindiği üzere TV8, her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktadır. "Yemekteyiz" adlı programımız da bunlardan biridir. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp, "Sofrada" adıyla yayınlamak, düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önüne taşımaya kararlıyız." notunu düştü.