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  • Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

'ın manşete taşıdığı 'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sürekli olarak maksatlı ve yalan haber yapma peşinde olan 'nin imza attığı hırsızlık skandalını bilirkişi raporları ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı'nın Fox TV'ye açtığı davasında haklı bulunması ile kanıtlanmış olan hırsızlık sosyal medyada da yankı uyandırdı. Acun Ilıcalı: "Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma." dedi. FOX'a binlerce kişi tepki gösterirken, sosyal medyada #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 16:49
Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

'ın manşete taşıdığı 'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sürekli olarak maksatlı ve yalan haber yapma peşinde olan 'nin imza attığı hırsızlık skandalını bilirkişi raporları ortaya çıkardı.

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

'nın 'ye açtığı davasında haklı bulunması ile kanıtlanmış olan hırsızlık sosyal medyada da yankı uyandırdı. FOX'a binlerce kişi tepki gösterirken, sosyal medyada #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu.

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Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

Instagram hesabından da paylaşımda bulundu ve 'ın manşeti ile yaptığı açıklamaya yorum yağdı.

Ilıcalı paylaşımına "Bilindiği üzere TV8, her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktadır. "Yemekteyiz" adlı programımız da bunlardan biridir. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp, "Sofrada" adıyla yayınlamak, düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önüne taşımaya kararlıyız." notunu düştü.

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

Ünlü televizyoncu , 'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Detaylarına 'ın ulaştığı bilişkişi raporu; Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı.

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

'MALIMI ÇAL AMA FİKRİMİ ÇALMA'

Haklılığı ispatlanan Ilıcalı konu hakkında şunları söyledi: "'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüzbinlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor. Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

BİLİRKİŞİ RAPORU 'ILICALI HAKLI' DEDİ

tv8'deki 'Yemekteyiz' ve 'deki 'Sofrada' programlarının incelendiği bilirkişi raporu, 'nın 'Fox TV formatımızı çaldı' iddiasını doğruladı. İki programın da yarışmaya hazırlanma, sunma, değerlendirme süreçlerinin, sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edildi.

Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

Her gün çıkıp 'hak hukuk adalet!' diye haykıran Küçükkaya ve Portakal bu habere ne diyeceği merak konusu oldu...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

FOX'un hırsızlığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Binlerce Twitter kullanıcısı #HırsızFOX tabelasıyla FOX'un emek hırsızlığına tepki gösterdi.

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