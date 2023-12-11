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Haberler Galeri Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:58

Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşiyle düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. İşte üç günlük Fransa kaçamağından fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan gelen aşk pozları…

Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile Franda'da kayak tatiline çıktı.

Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

"YAĞMUR'LA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftten Pınar Altuğ, eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik.

Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz.

Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

"ADAMIN BENİMLE GEÇİNMEYE GÖNLÜ VAR"
Pınar Altuğ, "Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz.

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