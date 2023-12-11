Fransa kaçamağı! Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan düşman çatlattı!

Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 10:58

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşiyle düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. İşte üç günlük Fransa kaçamağından fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan gelen aşk pozları…