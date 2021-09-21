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Haberler Galeri Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 21.09.2021 07:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 07:05

Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

Karaköy'de bir otelin restoranında güvenlik görevlilerine direnip daha sonra da olay yerine gelen 7 polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme! Olay anına yönelik Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı, görevli polisin beylik tabancasını alıp memura yönelttiği görülüyor. Olay anında Ayşegül Çınar ise restoran çalışanını darp ediyor.

ATAKAN IRMAK
Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

İstanbul Karaköy'de bir restoranda çıkardıkları kavgada güvenlik görevlilerine direnen, daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme!

Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Olay anına yönelik Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine SABAH ulaştı.

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Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde; Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı görülüyor.

Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

Ardından Ayşegül Çınar da oturduğu yerden kalkarak restoran çalışanı Volkan Çınar'ı darp etmeye başlıyor.

Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar’ın davasında yeni gelişme!

Sonra Çalıkoğlu olay yerine gelen görevli polis memurunun beylik tabancasını alıp başına doğru yöneltiyor.

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