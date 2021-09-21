Karaköy'de bir otelin restoranında güvenlik görevlilerine direnip daha sonra da olay yerine gelen 7 polise saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme! Olay anına yönelik Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı, görevli polisin beylik tabancasını alıp memura yönelttiği görülüyor. Olay anında Ayşegül Çınar ise restoran çalışanını darp ediyor.