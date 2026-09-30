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Haberler Galeri Magazin Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 09:26

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

Milli Takımımızın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi maçlarını şifresiz, kesintisiz ve usta yorumlarla ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya, ücretli dijital platformlardan bunalan futbolseverlerden tam not aldı. Evlerinin konforunda Avrupa'nın dev karşılaşmalarını reklama boğulmadan izleme fırsatı bulan seyirciler, bu kaliteli yayıncılık anlayışına teşekkür mesajları yağdırıyor.

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Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

Futbolseverler Turkuvaz Medya'ya minnettar. Ay-yıldızlı ekibimizin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi'nin en önemli maçlarını Atv, A Haber, A Spor ve A Para ekranları aracılığıyla şifresiz, reklama boğmadan ve mükemmel anlatım/yorumlarla seyircilere ulaştıran Turkuvaz Medya futbolseverlerin büyük takdirini kazandı.

Futbol seyircisinden Turkuvaz'a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda! | Video

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

Köşemizin değerli okurlarından Bekir Kurt ise gönderdiği mesajıyla bu minnettarlığı tüm seyirciler adına şöyle dile getirdi:

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Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

"UEFA Uluslar Ligi'nin Turkuvaz'da olmasına çok sevindim, mutlu oldum. Neydi o dijital mecralardaki yayınlar? Bırakın maçın kendisini, özetleri bile seyredemiyorduk."

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Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

"Müthiş mücadelelere sahne olan İngiltere- İspanya ve Hollanda-Almanya gibi dev maçları koltuklarımızda çay içerek keyifle izledik. İnanın ben çok sevindim. Teşekkürler Turkuvaz Medya. Sağ olun, var olun. Oh be!.."

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

Okurumuz Bekir Kurt, benim Fransa maçının ardından yaptığım "Milli Takımımız, Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi ilk maçında da umut vermedi." "

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

"Bakmayın karşılaşmanın 0-1 bittiğine, aldırmayın 'Çok iyi mücadele ettik' diyenlere, aradaki futbol farkı bunun 10 katıydı. Korkarım bu fark, İtalya karşısında tabelaya da yansıyacak" şeklindeki yorumuma da destek verdi:

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

"Evet, kral çıplak diyen biri çıkmalıydı, siz çıktınız, tebrikler."

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

"3.5 milyon nüfuslu Hırvatistan'dan her bir şey çıkıyor, yani kaleci, stoper, orta saha, kanat oyuncusu ve santrfor ama 85 milyonluk bizim ülkemizde bir santrfor çıkmıyor."

Futbol seyircisinden Turkuvaz’a teşekkür: Milli heyecan kesintisiz ekranda!

'"Biz nerede yanlış yaptık, yapıyoruz?' diyen yok, çıkmayacak da böyle giderse."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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