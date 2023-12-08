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Haberler Galeri "Futbolcular ticaretten anlamaz" Tanju Çolak'tan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar
Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:08

"Futbolcular ticaretten anlamaz" Tanju Çolak'tan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar

Türkiye bir süredir yüksek gelirli fon davasını konuşuyor. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan tarafından futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri olan Tanju Çolak 'dolandırıcılık' davası yüzünden 1994 yılında medyanın gündeminde uzun süre kalmıştı. Çolak, GÜNAYDIN köşe yazarlarından Tuba Kalçık'a konuştu.

Futbolcular ticaretten anlamaz Tanju Çolak’tan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar

Türkiye bir süredir yüksek gelirli fon davasını konuşuyor. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan tarafından futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Her gün davaya dair yeni ses kayıtlarının, kamera görüntülerinin basına yansıdığı davada dikkat çekici isimlerin adı geçiyor. Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu da bu isimlerden sadece birkaçı tanesi.

Futbolcular ticaretten anlamaz Tanju Çolak’tan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar

Böyle ünlü kişilerin müdahil olduğu dava uzun süre medyanın gündeminde kalacağa benziyor. İşin ilginç yanı, futbol dünyası daha önce de buna benzer bir olayla gündeme gelmişti.

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Futbolcular ticaretten anlamaz Tanju Çolak’tan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar

Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri olan Tanju Çolak 'dolandırıcılık' davası yüzünden 1994 yılında medyanın gündeminde uzun süre kalmıştı.

Futbolcular ticaretten anlamaz Tanju Çolak’tan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar

Çolak, gol kralı olmasının yanı sıra ülkemize 'Altın Ayakkabı'yı getiren tek isim. Uzun yıllar Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Çolak, Türkiye'nin birçok önemli kulübünde de oynadı.

Futbolcular ticaretten anlamaz Tanju Çolak’tan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Çolak'ı futbol camiasının yaşadığı bu süreci konuşmak için aradım.

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