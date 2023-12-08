"Futbolcular ticaretten anlamaz" Tanju Çolak'tan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar

Türkiye bir süredir yüksek gelirli fon davasını konuşuyor. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan tarafından futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Her gün davaya dair yeni ses kayıtlarının, kamera görüntülerinin basına yansıdığı davada dikkat çekici isimlerin adı geçiyor. Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu da bu isimlerden sadece birkaçı tanesi.