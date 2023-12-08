Giriş Tarihi: 08.12.2023 08:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
10:08
"Futbolcular ticaretten anlamaz" Tanju Çolak'tan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar
Türkiye bir süredir yüksek gelirli fon davasını konuşuyor. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan tarafından futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri olan Tanju Çolak 'dolandırıcılık' davası yüzünden 1994 yılında medyanın gündeminde uzun süre kalmıştı. Çolak, GÜNAYDIN köşe yazarlarından Tuba Kalçık'a konuştu.