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Haberler Galeri Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 11:14

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı evliliğe ikna ettiği iddia edilmişti. Dünyaevine gireceği iddia edilen ikiliden Devrim Özkan'dan ilk açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

Flört eden ikilinin arasına kara kedi girmişti. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın şartlı evlilik teklifiyle sona ermişti. Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı.

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Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

EVLİLİK ÇOK YAKIN!
Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini Instagram hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını haykırmıştı. Güzel oyuncuya körkütük aşık olan ve evlenmeyi çok isteyen Torreira, sonunda Özkan'ı ikna etti. İddialara göre çift, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? İlk açıklama geldi!

DEVRİM ÖZKAN'DAN CEVAP: YALAN HABER!

25 yaşındaki güzel, söz konusu haberlere yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkan, "Siz yalan haber yapmaktan yorulmuyorsanız, ben de sizinle tek tek dava sürecine girmekten yorulmuyorum bilesiniz!" mesajıyla evlilik iddiasını yalanladı.

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