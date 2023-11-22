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Haberler Galeri Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:23

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

Galatasaraylı Lucas Torreira sonunda sevgilisi Devrim Özkan'ı evliliğe ikna etti. İddialara göre, ünlü çift Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturmayı planlıyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

Flört eden ikilinin arasına kara kedi girmişti. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın şartlı evlilik teklifiyle sona ermişti. Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı.

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Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

EVLİLİK ÇOK YAKIN!
Takvim'in haberine göre; Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı. Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini Instagram hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını haykırmıştı. Güzel oyuncuya körkütük aşık olan ve evlenmeyi çok isteyen Torreira, sonunda Özkan'ı ikna etti. İddialara göre çift, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Özel hayatıyla da göz önünde olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşkını geçtiğimiz günlerde ilan etmişti.

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