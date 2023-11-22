Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan muradına eriyor! Nikah tarihi belli oldu!

Lucas Torreira, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri gösterdiği performansa taraftarında gönlünde taht kurmuştu. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan'la tanışmıştı. Flört eden ikilinin arasına kara kedi girmişti. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu Torreira'nın şartlı evlilik teklifiyle sona ermişti. Özkan, Torreira'nın 'Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım' şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı. EVLİLİK ÇOK YAKIN! İlişkiyi bir süre inkar eden Özkan, kameralara da, 'Her şey göründüğü gibi' diyerek aşkını haykırmıştı. Güzel oyuncuya körkütük aşık olan ve evlenmeyi çok isteyen Torreira, sonunda Özkan'ı ikna etti. İddialara göre çift, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Özel hayatıyla da göz önünde olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşkını geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Birliktelikleri tam gaz devem eden çift hakkında dün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Devrim Özkan'ın hamile olduğu öne sürülmüştü. Ancak Devrim Özkan, 'Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı. Birliktelikleri tam gaz devam eden Lucas Torreira, Devrim Özkan'a aşkını bir kez daha ilan etti. Lucas Torreira, sevgilisiyle çektirdiği romantik karelerini nstagram hesabından peş peşe yayınladı. Yıldız futbolcu paylaşımına ise, 'Sen benim en iyi yerimsin, Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım' notunu düştü. Ünlü çiftin bu karelerine ise kısa sürede hayranlarından beğeni yağdı. Paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından 'Düğünü de statta yaparız', 'Harika görünüyorsunuz! Hep mutlu olun', 'Dünyanın en şanslı insanı Devrim Özkan', 'Maşallah Allah ayırmasın' yorumları geldi. Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollamıştı. Sevgilisinin bu jestine kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı. Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu: 'Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.' DEVRİM ÖZKAN KİMDİR? Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise Vuslat dizisiyle yaptı. Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırdı. Ramo dizisinde Nehir karakterine hayat verdi. Güzel oyuncu 1.73 boyunda ve 52 kilodur. Oyuncunun Başak burcu olduğu biliniyor.