Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:24
Gamze Özçelik ile hayatını birleştiren Reshad Strik’ten nikah sonrası ilk paylaşım! “Yeni bir başlangıç için Elhamdülillah”
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı konuşulmaya devam ediyor. Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi. Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi. Artık Gamze Özçelik Strik olan sevilen ismin eşi Reshad Strik nikah sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Yeni bir başlangıç için Elhamdülillah" dedi... İşte Gamze Özçelik ile eşi Reshad Strik'in mutlu gününden yeni kareler...