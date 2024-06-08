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Haberler Galeri Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 18:36

Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik dünyaevine girdi. Sık sık Afrika'da yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de program yapan ünlü bir belgeselci çıktı. Gamze Özçelik, Reshad Strik isimli belgesel sunucusu ile evlendi. Çiftin düğününe ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurgu. İşte o sürpriz nikahın detayları...

Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Gamze Özçelik ile Reshad Strik'in evlenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gamze Özçelik, sürpriz bir nikah ile dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

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Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açıyordu. Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de yakından tanınıyor.

Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

Özçelik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.

Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı

42 yaşındaki Boşnak asıllı Strik ile düğünden görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

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