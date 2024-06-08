Giriş Tarihi: 08.06.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
18:36
Gamze Özçelik ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlendi! Sürpriz düğünden ilk görüntüler ortaya çıktı
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik dünyaevine girdi. Sık sık Afrika'da yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de program yapan ünlü bir belgeselci çıktı. Gamze Özçelik, Reshad Strik isimli belgesel sunucusu ile evlendi. Çiftin düğününe ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurgu. İşte o sürpriz nikahın detayları...