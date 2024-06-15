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Haberler Galeri Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:03

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı konuşulmaya devam ediyor. Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi. Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi. Artık Gamze Özçelik Strik olan sevilen ismin eşi Reshad Strik nikah sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Yeni bir başlangıç için Elhamdülillah" demişti. Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gittiler!

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

1 hafta önce nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirecek.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı konuşulmaya devam ediyor.

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Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Artık Gamze Özçelik Strik olan ve sosyal medya hesabından adının yanına eşinin soyadını da ekleyen sevilen isme hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

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