Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gitti! Gönülleri fethettiler

Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:03
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı konuşulmaya devam ediyor. Eski yaşantısına sünger çeken ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Gamze Özçelik'in evlendiği haberi hayranlarını oldukça sevindirdi. Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in zarafeti adeta büyüledi. Artık Gamze Özçelik Strik olan sevilen ismin eşi Reshad Strik nikah sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Yeni bir başlangıç için Elhamdülillah" demişti. Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor.Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine bakın nereye gittiler!