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Haberler Galeri Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:33

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...

Renkli kişiliği ve temizlik takıntısıyla kısa sürede fenomen olan sunucu Kadir Ezildi, şu sıralar özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisi ile hayatını birleştirmeye karar verdi. 29 yaşındaki ünlü isim, Erzurumlu aşkı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanladı. Peki, temizlik tutkunu Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Gerçekten şaşıracaksınız...

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...

Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi’nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...


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