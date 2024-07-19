Giriş Tarihi: 19.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
13:33
Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Şoke olacaksınız...
Renkli kişiliği ve temizlik takıntısıyla kısa sürede fenomen olan sunucu Kadir Ezildi, şu sıralar özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisi ile hayatını birleştirmeye karar verdi. 29 yaşındaki ünlü isim, Erzurumlu aşkı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanladı. Peki, temizlik tutkunu Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz? Gerçekten şaşıracaksınız...