Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:45

"Garip'in Fatoş'u sen misin?" 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam'ın minik yıldızı Ece Alton'un son hali

Garip filminin minik Fatoş'unu hala Yeşilçam film kuşağında görenler hayranlıkla izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeyi başarmıştı... Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Çocukluğunu tüm Türkiye biliyor ama şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle dikkatleri üzerine çeken sonrasında ise adeta sırra kadem basan Ece Alton şimdi ne yapıyor? Şimdilerde 43 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…