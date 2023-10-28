Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Garip'in Fatoş'u sen misin?" 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam'ın minik yıldızı Ece Alton'un son hali
Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:45

"Garip'in Fatoş'u sen misin?" 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam'ın minik yıldızı Ece Alton'un son hali

Garip filminin minik Fatoş'unu hala Yeşilçam film kuşağında görenler hayranlıkla izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeyi başarmıştı... Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Çocukluğunu tüm Türkiye biliyor ama şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle dikkatleri üzerine çeken sonrasında ise adeta sırra kadem basan Ece Alton şimdi ne yapıyor? Şimdilerde 43 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip’in Fatoş’u sen misin? 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam’ın minik yıldızı Ece Alton’un son hali

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Garip filminin minik yıldızının son hali ise merak konusu oluyor...

Garip’in Fatoş’u sen misin? 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam’ın minik yıldızı Ece Alton’un son hali

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Garip’in Fatoş’u sen misin? 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam’ın minik yıldızı Ece Alton’un son hali

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Garip’in Fatoş’u sen misin? 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam’ın minik yıldızı Ece Alton’un son hali

43 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

Garip’in Fatoş’u sen misin? 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Yeşilçam’ın minik yıldızı Ece Alton’un son hali

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

SON DAKİKA