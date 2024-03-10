Gelin dizisinin Hançer'i Talya Çelebi'den samimi itiraflar "Türkan Şoray'a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki..."

-Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? İlginç bir keşfedilme anınız var mı?

Ortaokuldan liseye geçerken aslında müzik okumak istiyordum. O sınav sürecinde babamın "Aslında sana tiyatrocu olmak, sahnede olmak çok yakışır" yönlendirmesiyle tiyatro okumaya başladım. Sonrasında seneler içinde kendimi bu mesleğe adamış halde buldum. :)