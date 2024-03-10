Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
14:43
Gelin dizisinin Hançer'i Talya Çelebi'den samimi itiraflar "Türkan Şoray'a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki..."
Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Talya Çelebi kısa sürede performansı ile gönülleri fethetti. Gelin dizisinde Hançer karakterine hayat veren ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor Talya Çelebi, Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Kariyerinin başında yer aldığı Gelin dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Talya Çelebi ile çocukluğundan-bugüne yolculuğunu, kariyer planlarını, aşkı konuştuk. Genç oyuncu Talya Çelebi'yi yakından tanımak isteyenler burada ise işte GÜNAYDIN'a özel açıklamaları…