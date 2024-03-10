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Haberler Galeri Gelin dizisinin Hançer'i Talya Çelebi'den samimi itiraflar "Türkan Şoray'a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki..."
Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 14:43

Gelin dizisinin Hançer'i Talya Çelebi'den samimi itiraflar "Türkan Şoray'a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki..."

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Talya Çelebi kısa sürede performansı ile gönülleri fethetti. Gelin dizisinde Hançer karakterine hayat veren ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor Talya Çelebi, Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Kariyerinin başında yer aldığı Gelin dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Talya Çelebi ile çocukluğundan-bugüne yolculuğunu, kariyer planlarını, aşkı konuştuk. Genç oyuncu Talya Çelebi'yi yakından tanımak isteyenler burada ise işte GÜNAYDIN'a özel açıklamaları…

HALİME KAYABAŞI
Gelin dizisinin Hançer’i Talya Çelebi’den samimi itiraflar Türkan Şoray’a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki...

-Öncelikle 'Gelin' diziniz hayırlı olsun. Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Set dışında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle iyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? :) Ekip olarak çok yoğun bir set sürecinden geçiyoruz. Repo günlerimde sevdiğim insanlarla güzel zaman geçiririm, yürüyüş yapmayı, film izlemeyi severim. Aslında ruhumun neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum.

Gelin dizisinin Hançer’i Talya Çelebi’den samimi itiraflar Türkan Şoray’a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki...

-Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? İlginç bir keşfedilme anınız var mı?

Ortaokuldan liseye geçerken aslında müzik okumak istiyordum. O sınav sürecinde babamın "Aslında sana tiyatrocu olmak, sahnede olmak çok yakışır" yönlendirmesiyle tiyatro okumaya başladım. Sonrasında seneler içinde kendimi bu mesleğe adamış halde buldum. :)

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Gelin dizisinin Hançer’i Talya Çelebi’den samimi itiraflar Türkan Şoray’a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki...

-Oyunculuk hayatınızda "Mutlaka oynamak istiyorum" dediğiniz bir karakter var mı?

Benden çok uzak, beni zorlayacak, oyunculuk algımı ve vizyonumu geliştirmeme sebep olacak karakterleri tecrübe etmek isterim.

Gelin dizisinin Hançer’i Talya Çelebi’den samimi itiraflar Türkan Şoray’a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki...

-'Hançer' karakterine hayat verdiğiniz Gelin dizisi kısa sürede sosyal medyada büyük bir fan kitlesine sahip oldu. Sizi en mutlu eden yorumlar hangileri?

Genel anlamda Hançer'i sahiplenmeleri, sevmeleri, anlamaları, empati kurmaları, zaman zaman ona öğüt vermeleri beni çok mutlu ediyor. :)

Gelin dizisinin Hançer’i Talya Çelebi’den samimi itiraflar Türkan Şoray’a benzetilmek kimin hoşuna gitmez ki...

-Senaryo ve proje seçimlerini nasıl yapıyorsunuz?

İşim ile alakalı bütün adımlarımı menajerim Hasan Güngör'le beraber, onunla konuşarak, ona danışarak atmaya çalışıyorum. Başta senaryo, sonrasında ekip ve işin işleyişine göre en doğru olanı seçmeye çalışıyoruz.

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