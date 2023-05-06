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Haberler Galeri Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...
Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:09

Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile eşi eşi Buse Varol arasında adeta kriz çıkmıştı. Gelin-kaynananın sonra durumunu Varol'un yaptığı yıl dönümü paylaşımları ele verdi. Bugün evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Buse Varol, paylaşımına düştüğü not ile kayınvalidesiyle arasındaki gerilimin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Beş yıl önce gösterişli bir tören ile nikah masasına oturan ünlü çift Alişan ile Buse Varol, Burak ve Eliz adını verdikleri iki çocukları ile evliliklerini taçlandırmıştı.

Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ikili, her hareketleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Son olarak evliliklerinde 5 yılı deviren Alişan ile Buse Varol, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Buse Varol'un evlilik yıl dönümü için yaptığı paylaşıma düştüğü not, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı. Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

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