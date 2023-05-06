Gelin-kaynana krizi devam mı ediyor? Alişan ile 5. evlilik yıl dönümü kutlayan Buse Varol paylaşımına öyle bir not düştü ki...

Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:09

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Gözde çift, geçtiğimiz yıllarda ise aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile eşi eşi Buse Varol arasında adeta kriz çıkmıştı. Gelin-kaynananın sonra durumunu Varol'un yaptığı yıl dönümü paylaşımları ele verdi. Bugün evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Buse Varol, paylaşımına düştüğü not ile kayınvalidesiyle arasındaki gerilimin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...