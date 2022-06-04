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Haberler Galeri Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 04.06.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 07:06

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, Edis konserinde genç sanatçıya "Seni çok seviyorum' diye bağırdığına dair iddialarla ilgili konuştu. İşte Çağla Şıkel'in Edis'le ilgili yapığı o flaş açıklama

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Ünlü manken Çağla Şıkel, Edis konserinde genç sanatçıya "Seni çok seviyorum' diye bağırdığına dair iddialarla ilgili konuştu: "Zamanında o bana hayranmış, şimdi ben ona hayranım. Çok seviyorum kendisini... Ama konserde ona öyle bağırmadım.

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Çağla Şıkel, önceki gün Tarabya'da yapılan bir tanıtıma katıldı.

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Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Markaların en fazla tercih ettiği isimlerin başında gelen Şıkel, konuyla ilgili sorulara "Sağlıklı beslenmeden spora, düzenli yaşantıya kadar her şeyime önem veriyorum ve göstermelik yaşamıyorum.

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Bir de kaprisim yoktur, çok kolay anlaşırım herkesle. Yaptığım her işi özenerek ve özveriyle yaparım.

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Bu şekilde yaşayan bir insan olduğum için markaların tercihi ben oluyorum sanırım'' diye cevap verdi.

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