Giriş Tarihi: 04.06.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022 07:06

Genç popçu Edis’le ilgili itiraf geldi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel’den o iddialara flaş yanıt!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, Edis konserinde genç sanatçıya "Seni çok seviyorum' diye bağırdığına dair iddialarla ilgili konuştu. İşte Çağla Şıkel'in Edis'le ilgili yapığı o flaş açıklama…