Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
15:25
Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran karakteriyle gönüllere taht kuran Nur Fettahoğlu'nun hayatını araştıranlar daha önceki mesleğinin ne olduğunu duyunca adeta şoke oldular! Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden… Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Nur Fettahoğlu'nun ilgi odağı olan hayatı ve herkesi şaşırtan mesleği…