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Haberler Galeri Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…
Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 15:25

Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran karakteriyle gönüllere taht kuran Nur Fettahoğlu'nun hayatını araştıranlar daha önceki mesleğinin ne olduğunu duyunca adeta şoke oldular! Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden… Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Nur Fettahoğlu'nun ilgi odağı olan hayatı ve herkesi şaşırtan mesleği…

Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Nur Fettahoğlu'nun hayatını araştıranlar daha önceki mesleğini duyunca çok şaşırdı. Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kızı Elisa Güzin ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Nur Fettahoğlu'nun ilgi odağı olan hayatı ve herkesi şaşırtan mesleği…

Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Nur Fettahoğlu verdiği bir röportajda "Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.

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Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu.

Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etti.

Gerçek mesleği şaşkınlık yarattı! Nur Fettahoğlu’nu oyuncu olarak tanıdık ama…

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, özel bir kanalda borsa spikerliği yapmaya başladı.

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