Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:54

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmış ama yalanlanmıştı. Her ikisinin de ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, önceki gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı. İkilinin, ilişkilerini dizilerine gölge düşürmemek adına gizli tuttukları söylense de gerçek bambaşka çıktı. İşte olayın perde arkası…