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Haberler Galeri Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:54

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmış ama yalanlanmıştı. Her ikisinin de ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, önceki gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı. İkilinin, ilişkilerini dizilerine gölge düşürmemek adına gizli tuttukları söylense de gerçek bambaşka çıktı. İşte olayın perde arkası…

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

"Lale Devri"nde Tolgahan Sayışman, "Medcezir"de Çağatay Ulusoy, reklam filmi çekimlerinde Kerem Bürsin'le tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte.

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Hürriyet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile geçen hafta sevgilisi Didem Soydan'la ayrılan Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında yakınlaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmış ama yalanlanmıştı.

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Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen 2 ay önce ayrılmış, hatta Evirgen'in Burak Deniz'i artık mekânlarına almadığı da konuşulmuştu.

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Her ikisinin de ilişkilerine mâl olan yakınlaşma, önceki gün Burak Deniz'in, Serenay Sarıkaya'nın sokağında yakalanmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Gerçek ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya geleneği bozmadı! Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya’nın aşkı meğer…

Şimdi konuşulanlara göre iki oyuncu, henüz ilk sezonun çekimlerinde yakınlaşmış, Adana otelde ekipten gizli buluşmuş.

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