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  • Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

Uzun zaman önce evlenip İzmir'e yerleşen güzel oyuncu , ailesini özledikçe İstanbul'u ziyaret ediyor. Ünlü oyuncu Gizem Karaca önceki gün de annesiyle Nişantaşı'nda objektife takıldı. Ünlü oyuncu Gizem Karaca, yaşadığı iddialarına cevap verdi. Gizem Karaca, söylendiği gibi tükenmişlik sendromu yaşamadığını, sadece köy hayatını sevdiği için gitmek istediğini belirtti: "Uzun zamandır İzmir'deydim, bildiğiniz köy hayatı yaşıyorum. Buraya İstanbul'u ve ailemi özleyince gelip gidiyorum, yetiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 13:14
Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

2011 Türkiye 2. Güzeli 2014'te başrolünü oynadığı 'Güzel Köylü' ile çıkış yapmıştı. Gizem Karaca, tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarına cevap verdi. Gizem Karaca 'İstanbul'dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım" dedi.

Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

Uzun zaman önce evlenip İzmir'e yerleşen , ailesini özledikçe İstanbul'u ziyaret ediyor.

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Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

İş hayatında aradığını bulamayan 2 yıl önce Bodrum'un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir'e yerleşti.

Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

Oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalanıp sektörden elini ayağını çektiği iddia ediliyordu.

Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

"KÖY HAYATI YAŞIYORUZ"

Posta'nın haberine göre; İzmir'de yaşamaya devam eden "Sektörde benim için 'tükenmişlik sendromuna yakalandı, her şeyi bıraktı' dedikodusu çıkmış.

Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!


Tükenmedim. İstanbul'dan ve beni yoran çevreden uzaklaştım. Eşim Kemal ile İzmir'de sakin bir köy hayatı yaşamayı tercih ettim. Huzur içindeyim, kafamı dinliyorum. İstanbul'u özlersem geliyorum. Değecek bir dizi olursa setlere dönerim" dedi.

Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

Oyuncuları ve sahne sanatçılarını esir alan '' 2011'de ile magazin gündemine girmişti. Oyuncu bu sıkıntısı nedeniyle 'Muhteşem Yüzyıl'ı bırakmıştı.

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