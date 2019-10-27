Gizem Karaca ‘tükenmişlik sendromuna’ mı girdi! Gizem Karaca o iddialara cevap verdi!

Uzun zaman önce evlenip İzmir'e yerleşen güzel oyuncu Gizem Karaca, ailesini özledikçe İstanbul'u ziyaret ediyor. Ünlü oyuncu Gizem Karaca önceki gün de annesiyle Nişantaşı'nda objektife takıldı. Ünlü oyuncu Gizem Karaca, tükenmişlik sendromu yaşadığı iddialarına cevap verdi. Gizem Karaca, söylendiği gibi tükenmişlik sendromu yaşamadığını, sadece köy hayatını sevdiği için gitmek istediğini belirtti: "Uzun zamandır İzmir'deydim, bildiğiniz köy hayatı yaşıyorum. Buraya İstanbul'u ve ailemi özleyince gelip gidiyorum, yetiyor" dedi.