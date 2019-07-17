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  • Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte ve ...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan podyumların aranan isimlerindendi. Ünlü model Gizem Özdilli 1972 doğumlu. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan Gizem Özdilli yaptırdığı çeşitli estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti. Kendi gibi aynı dönemde mankenlik yapan ünlü isimler Doğa Bekleriz ve Nigar Talibova ile "Adrenalin" adında bir müzik grubu kurarak şarkıcılığa adım atan Gizem Özdilli kariyerine bir süre tek devam etti. Sonrasında şarkıcılığı da bırak Gizem Özdilli'nin şimdilerde bir kitabı var. Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı fotoğraflardan biri ise oldukça dikkat çekti. ile ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. ve babasının fotoğrafını yan yana getirip açıkladığı gerçek karşısında paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gizem Özdilli'nin babası ile ilgili çok az kişinin bildiği o gerçek ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 13:31
Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

Bir döneme damga vuran isimlerden olan podyumların aranan isimlerindendi. Ünlü model Gizem Özdilli 1972 doğumlu. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan Gizem Özdilli yaptırdığı çeşitli estetik operasyonlarla da gündeme gelmişti. Kendi gibi aynı dönemde mankenlik yapan ünlü isimler Doğa Bekleriz ve Nigar Talibova ile "Adrenalin" adında bir müzik grubu kurarak şarkıcılığa adım atan Gizem Özdilli kariyerine bir süre tek devam etti. Sonrasında şarkıcılığı da bırak Gizem Özdilli'nin şimdilerde bir kitabı var. Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı fotoğraflardan biri ise oldukça dikkat çekti. ile ilgili yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. ve babasının fotoğrafını yan yana getirip açıkladığı gerçek karşısında paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gizem Özdilli'nin babası ile ilgili çok az kişinin bildiği o gerçek ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin babası…

Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

PINAR ALTUĞ

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Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

ÇAĞLA ŞIKEL

Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

Gizem Özdilli babası ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Gizem Özdilli'nin babası ve ünlülerin babaları...

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

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