Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 07:08

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile 3 yıl evli kaldıktan sonra 2019'da boşanan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. Uzun bir süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Ezgi Eyüboğlu'nun adı bir süredir meslektaşı, Furkan Palalı ile anılıyordu. Bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü havalimanında görüntülendi... İşte Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkının belgesi...