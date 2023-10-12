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Haberler Galeri Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 07:08

Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile 3 yıl evli kaldıktan sonra 2019'da boşanan Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. Uzun bir süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Ezgi Eyüboğlu'nun adı bir süredir meslektaşı, Furkan Palalı ile anılıyordu. Bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü havalimanında görüntülendi... İşte Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkının belgesi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Utangaç aşıklar sonunda yakayı ele verdi! Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ünlü oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü birlikte görüntülenmekten kaçamadı...

Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 2019 yılında boşandığı eşi Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırmıştı.

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Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Ancak ikili, yaklaşık 2 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırmıştı.

Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Evlilik beklerken ayrılık kararı alan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, herkesi şaşırtmıştı.

Gizli aşk belgelendi! Sevilen oyuncular Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı tatil dönüşü sobelendi! İşte aşkın ilk karesi...

Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Eyüboğlu, sonunda aşk orucunu bozdu.

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