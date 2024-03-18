Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti. Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.