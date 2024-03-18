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Haberler Galeri Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır'ın evinin kirası dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:50

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır'ın evinin kirası dudak uçuklattı

42 yaşındaki Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy'un Boğaz manzaralı süper lüks evi sosyal medyada gündem oldu. Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı! Gökçe Bahadır'ın yeni evine verdiği kira magazin gündemine bomba gibi düştü. Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündemde. İşte Gökçe Bahadır'ın dudak uçuklatan kirası…

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi dillerden düşmüyor. Başarılı oyuncunun, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği öne sürüldü.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti. Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.

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Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı

270 BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Bu aralar 'Ömer' dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır'ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturuyormuş. Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum'da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır’ın evinin kirası dudak uçuklattı
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