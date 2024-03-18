Giriş Tarihi: 18.03.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
10:50
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy’un Boğaz manzaralı lüks evi gündem oldu! Gökçe Bahadır'ın evinin kirası dudak uçuklattı
42 yaşındaki Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy'un Boğaz manzaralı süper lüks evi sosyal medyada gündem oldu. Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı! Gökçe Bahadır'ın yeni evine verdiği kira magazin gündemine bomba gibi düştü. Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündemde. İşte Gökçe Bahadır'ın dudak uçuklatan kirası…