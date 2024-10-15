Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

"SEN GELDİN DİYE Mİ ÖYLE HİSSEDİYORUM"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Bahadır fotoğrafına altına ise, "Ersoy'un 47'nci yaşını duygusal bir mesaj ile kutlayan yıldız, paylaşımına "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?" notunu ekledi.