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Haberler Galeri Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!
Giriş Tarihi: 15.10.2024 19:35 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:26

Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı. Eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un o anları!

Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

Birçok projede başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy'la dünyaevine girdi.

Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

GÖKÇE BAHADIR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, eşinin doğum gününe özel oldukça romantik bir paylaşımda bulundu.

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Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

"SEN GELDİN DİYE Mİ ÖYLE HİSSEDİYORUM"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Bahadır fotoğrafına altına ise, "Ersoy'un 47'nci yaşını duygusal bir mesaj ile kutlayan yıldız, paylaşımına "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?" notunu ekledi.

Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

PASTA ÜFLERKEN TALİHİSİZ AN!

Akşam ise ünlü çift Emir Ersoy'un doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Çift, birlikte doğum günü pastasını üflerken talihsiz bir an yaşandı.

Pasta üflerken Gökçe Bahadır'ın saçları yandı!

Gökçe Bahadır’dan eşi Emir Ersoy’a romantik kutlama! Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

MUMLARI ÜFLERKEN SAÇLARI YANDI

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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